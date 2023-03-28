Otomobil tırın altına girdi: 2'si ağır 5 kişinin yaralandığı kazada can pazarı yaşandı

Tekirdağ Çorlu'da tır, kamyon ve otomobilin karıştığı 100 metre arayla iki ayrı kazada 2'si ağır 5 kişi yaralandı. Olay yerine gelen yaralı yakınları birbirlerine sarılarak gözyaşı döktü.

Kaza, Silahtarağa Mahallesi Çevreyolu üzeri Mühendislik Fakültesi mevkiinde meydana geldi. Ergene istikametine seyreden bir tır, kamyona arkadan çarptı. Bu sırada aynı istikamette seyrederken kaza nedeniyle yavaşlayan tırın altına otomobil girdi.

İki ayrı kazada 2'si ağır 5 kişi yaralandı. Yaralılardan otomobilde sıkışan Ezgi Y. ve Engin Y. itfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası ağır yaralı olarak kurtarıldı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi'ne ve çevredeki özel hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan, kaza sonrası olay yerine gelen yaralı yakınları, hüngür hüngür ağlayarak birbirlerine sarılıp gözyaşı döktü.