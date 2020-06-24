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Otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 yaralı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde 10 metrelik uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde 10 metrelik uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı.


Kaza, Malkara - Hayrabolu yolu üzeri çöplük mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kozyörük istikametinden ilçe merkezi istikametine seyreden Recep Arabacı (63) yönetimindeki 59 HA 555 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek, 10 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada yaralanan sürücü Arabacı, olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının, sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.


Malkara jandarma ekibi, olayla ilgili inceleme başlattı.

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