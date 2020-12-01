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Otomobil yağmur kanalına düştü: 2 yaralı

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Kaza, Muratlı-B.Karıştıran karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; M.G. sevk ve idaresindeki 35 AGB 747 plakalı otomobil, sürücüsünün bir anlık dikkatsizliği neticesinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yol kenarındaki yağmur kanalına düştü. Kazada sürücü M.G. ile araçtaki S.G. yaralandı.


İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar ambulanslarla Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Araç kullanılamaz hale geldi ve çekici yardımı ile taşındı.


Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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