İhlas Haber Ajansı

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Otomobil yayaya çarptı! 1 ağır yaralı

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde yaşanan trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde yaşanan trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.


Kaza, Muratlı-B.Karıştıran yolu 1. kilometre üzerinde bir beton işletmesi önünde meydana geldi. İddiaya göre, İ.K. idaresindeki otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen M.T.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle M.T. ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.


Yaralı ambulansla Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne sevk edildi. Kaza bölgesine gelen polis ekipleri ise olaya ilişkin inceleme başlattı.

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