İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Otomobil yayaya çarptı: 1 yaralı

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobilin çarptığı yaya yaralandı.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobilin çarptığı yaya yaralandı.


Kaza, Kapaklı ilçesi İnönü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Göksu Sokak'tan Gazi Osmanpaşa Caddesi'ne bağlanan Onur Ç. yönetimindeki 34 J 6396 plakalı Hyundai marka otomobil, karşı kaldırıma geçmeye çalışan Necati B.'ye çarptı. Çarpışmanın etkisiyle yere düşen Necati B. yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırılan Necati B.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Kazayla ilgili soruşturma işlemleri başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.