Otomobilde bin 736 adet hap ele geçirildi

Tekirdağ'da polis ekiplerince durdurulan bir otomobilde yapılan aramalarda, yeşil reçeteye tabi bin 736 hap ele geçirildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik yaptıkları mücadele çerçevesinde Süleymanpaşa ilçesinde uygulama noktasında bir otomobili durdurarak, araç içerisinde arama yaptı. Yapılan arama ve incelemelerde, yeşil reçeteyle satılan bin 736 hap, 4.9 gram metamfetamin, erkek cüzdanı, A.U. isimli kişi adına düzenlenmiş eski tip kimlik kartı, 4 farklı kişi isimleri ve uyuşturucu alışverişine ait not kağıtları, vergi kimlik kartı, 3 banka kartı ele geçirilirken, olaya ilişkin otomobilde bulunan O.S. ve H.B. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.