Otomobilde yılan sandıkları 1,5 metrelik sürüngen kertenkele çıktı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir otomobilin jantına giren yaklaşık 1,5 metrelik sürüngen, görenleri dehşete düşürdü. Vatandaşları korkutan ve yılan zannedilen hayvanın, nesli tükenmekte olan ‘oluklu kertenkele' olduğu ortaya çıktı.

Camiatik Mahallesi'ndeki bir sitenin bahçesinde otomobilini çalıştıran Didem Ö. hareket halindeyken gelen sesler üzerine aracını durdurup, lastikleri kontrol etti. Araç sahibi, jantların arasında ikiye bölünmüş 1,5 metre uzunluğunda bir sürüngene rastladı. İlk başta gördüğü canlıyı yılan zannedip, komşuları ve eşiyle birlikte dehşete düştüklerini ifade eden Didem Ö., daha sonra yaptığı araştırmada, hayvanın, nesli tükenmekte olan bir tür ‘oluklu kertenkele' olduğunu ortaya çıkardı.

Katur, kutur sesler geldi

Arabasıyla ilerlemeye başladığında ilginç sesler duyduğunu aktaran Didem Ö., “Arabaya bindik, markete gidecektik, bir anda tekerlekten katur, kutur sesler geldi. Araçtan inip baktığımızda yaklaşık 1,5 metrelik sürüngeni yılan sandık ve çok korktuk. Tekerleğin jantına dolanmış vaziyette bulduk. Sonrasında araştırınca meğerse yılan değil de nesli tükenmekte olan bir tür oluklu kertenkele olduğunu öğrendik” dedi.

Yılan sanıp öldürmeyin

Halk arasında 'kör yılan' olarak tanınan ‘oluklu kertenkele'nin insanlara zarar vermediği ve çiftçi dostu uysal bir hayvan olduğu dile getirildi. Duyarlılık örneği gösteren Didem Ö., ekosisteme faydası olduğunu belirttiği oluklu kertenkelenin yılan sanılarak öldürülmemesi gerektiğini ifade etti.