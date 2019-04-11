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Otomobilin çarptığı 9 yaşındaki çocuk yaralandı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen 9 yaşındaki kız çocuğu, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen 9 yaşındaki kız çocuğu, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.


Kaza, Camiatik Mahallesi Atatürk Bulvarı üzeri üst geçit yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmek isteyen 9 yaşındaki ilkokul öğrencisi Nehir T.'ye, yokuş aşağı seyir halinde olan Metin T. (26) yönetimindeki 39 AS 596 plakalı otomobil çarptı. Kazada yaralanan küçük kız, olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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