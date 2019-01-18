Tekirdağ'ın Saray ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saat 08.00 sıralarında Saray ilçesi Büyükyoncalı Mahallesi arası çevreyolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre çevreyolu üzerinde bulunan bir tekstil fabrikasında işçi olarak çalışan Leyla Kurtboğan (44) minibüsten inerek çalıştığı fabrikaya gitmek için yolun karşısına geçmek isterken Büyükyoncalı Mahallesi istikametinden Saray istikametine seyreden Gizem A. idaresindeki otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulansla Saray Devlet Hastanesine kaldırılan Leyla Kurtboğan yolda yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

2 çocuk annesi Leyla Kurtboğan'ın cesedi İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderilmek üzere Saray Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, otomobil sürücüsü Gizem A. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.