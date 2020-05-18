Otomobilin çarptığı motosikletteki 2 kişi yola savruldu

Kaza, Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinin Yeşilsırt mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ü.K. sevk ve idaresindeki motosiklet ile H.Ç. yönetimindeki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Ü.K. ile arkasında yolculuk yapan A.Y. önce arabanın ön camına, oradan da yere savruldu.

Kazada motosiklet sürücüsü Ü.K. ile arkasında yolculuk yapan A.Y. vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar için olay yerine ambulans çağrıldı. Yaralı iki kişiye ilk müdahale 112 Acil Servis ekiplerince olay yerinde yapıldı. Yaralılar, ambulansla Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.

Kaza mahalline gelen jandarma ekipleri, olaya ilişkin soruşturma başlattı.