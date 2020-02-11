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Otomobilin çarptığı yaşlı kadın ağır yaralandı

Tekirdağ’ın Saray İlçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı kadın otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Tekirdağ'ın Saray İlçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı kadın otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.


Kaza, 12.30 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Çukuryurt Yolu üzerinde meydana geldi. Yolun karşına geçmek isteyen 80 Yaşında ki Fatma Topçular'a Çukuryurt Mahallesi istikametinden gelen Recep E. idaresindeki 59 AAS 947 Plakalı otomobil çarptı. Kaza sonucu ağır yaralanan Fatma Topçular çevrede ki vatandaşların haber vermesiyle olay yerine gelen 112 Acil servis ekipleri tarafından Saray Devlet Hastanesine kaldırıldı. Fatma Topçular'a çarpan otomobilin sürücüsü Recep E. Kazanın ardından Polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.


Saray Devlet Hastanesinde ilk müdahalesi yapılan yaşlı kadının durumun ciddi olduğu ve Çerkezköy Devlet Hastanesine sevk edildiği öğrenilirken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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