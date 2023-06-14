Otomobille çarpışan motosikletli kuryenin yaralandığı kaza kamerada

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde otomobille çarpışan motosikletli kuryenin yaralandığı kaza anbean kameraya yansıdı.

Kaza, Alipaşa Mahallesi Sülün Caddesi'nde meydana geldi. Muhammet Mustafa A. idaresindeki 59 AAZ 690 plakalı motosiklet ile karşı yönden dönüş yapan Osman Ö. idaresindeki 59 ZN 954 plakalı otomobil çarpıştı. Kaza sonrası yaralanan motosiklet sürücüsü, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan otomobille çarpışan motosikletli kuryenin yaralandığı kaza saniye saniye kameraya yansıdı.