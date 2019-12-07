İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Otomobille çarpışan motosikletli yaralandı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Gazibey Mahallesi Kurtuluş Caddesi üzerinde seyreden Dilara T. yönetimindeki 20 F 7723 plakalı otomobil ile Abdulkadir S. idaresindeki 55 ARR 88 plakalı motosiklet çarpıştı.


Kazada yaralanan motosikletli olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı. O sırada sesi duyup yardıma koştuğunu ifade eden bir genç, "Kazana kömür atmaya girerken, dışarıdan bir gümbürdeme sesi geldi. Meğerse kaza olmuş, hemen yaralının yardımına koştum. Çok şükür can kaybı yok" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.