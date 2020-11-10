İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.


Kaza, Malkara - Şahin yolunun Şahin Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Reyhan Doğan (55) yönetimindeki 26 SZ 367 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Erkan Koşar (34) idaresindeki 59 LR 790 plakalı otomobil ile çarpıştı.


Kaza sonrası hurdaya dönen otomobillerin sürücüleri Doğan ve Koşar yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.