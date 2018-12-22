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Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.



Kaza, Malkara-Süleymanpaşa yolu üzeri yeni otogar kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezinden kavşağa giren Mehmet A. (43) yönetimindeki 34 ABY 511 plakalı otomobil, Keşan istikametine seyreden Mustafa C. (54) yönetimindeki 59 TC 984 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.



Kazada Mustafa C., Mehmet A. ve yolcu olarak bulunan Elçin K. (27) yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

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