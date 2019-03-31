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Oyunu sedye üzerinde kullandı

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde yaşayan ve bir süre önce ayağı kırılan Serkan Çorlu isimli genç, sağlık personelleri tarafından İrfan Fatma Mandalı İlkokulu’na götürülerek oyunu sedyede kullandı.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde yaşayan ve bir süre önce ayağı kırılan Serkan Çorlu isimli genç, sağlık personelleri tarafından İrfan Fatma Mandalı İlkokulu'na götürülerek oyunu sedyede kullandı.


Kapaklı İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı sağlık ekipleri, kentteki hastane ve evlerinden çıkamayacak durumdaki hasta ve yaşlıları, oylarını kullanabilmeleri için sandık başına götürdü. Geçtiğimiz haftalarda ayağı kırılan Serkan Çorlu isimli genç de bu hizmetten faydalanarak 31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimlerde oy kullanmak için Kapaklı İrfan - Fatma Mandalı İlköğretim Okulu'na getirildi.


Oyunu sedye üzerinde kullanan genç, ardından sağlık görevlilerinin yardımı ile ambulansa bindirilerek yeniden evine nakledildi.

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