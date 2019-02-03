(Özel) 60 yıllık ömrünün 40 yılını akordiyona verdi

Tekirdağ'da geçimini güzel havalarda sahilde akordiyon çalarak sağlayan Orhan Aksoy, nostaljik şarkılarıyla sahilde vakit geçiren vatandaşları kendine hayran bırakıyor. Aksoy'un yaklaşık yarım asırdır sürdürdüğü mesleğinde en büyük hayali ise ileride açacağı atölyede müzik eğitimi vermek.

İnsanların yoğun olduğu yerlerde akordiyon çalan 60 yaşındaki Orhan Aksoy, bunun yanında resim alanında da eğitimler veriyor. Sahilde insanlar geçerken de akordiyon sesine kayıtsız kalamayarak para bırakıyorlar.

Atölye kurmak istiyor

Uzun yıllardan bu yana akordiyon ile dinleyenlere müzik ziyafeti yaşatan Aksoy, “40 yıldır akordiyon çalıyorum. Daha çok evde bu aralar havalardan dolayı dışarı çıkamadık. Ekmek parası böyle çıkıyor. Bu sene daha iyi başladım. Geçen sene pek alışamadı akordiyona vatandaş. İnsanlardan da ilgi görüyorum. Sahilde yürürken farklı bir atmosfer oluşturuyorum. Genelde 1960'ın nostalji yılı şarkılarını yorumladığım için o yıllarda da bu eğitim iyi verilirdi. Bu müzikleri milletin kulağı arıyor. Resim ile uğraşıyorum. Bu işleri yapan pek yok. Yetenek de çıkmıyor zaten. Senede bir çocuk ya geliyor ya da gelmiyor. Akademi düzeyinde üniversitelerde resim eğitimi veriyorum. Başka da bir geçim kaynağım yok. İleride bir atölye açmayı düşünüyorum. Şu an için çalışmalarımı evde yürütmeye çalışıyorum” şeklinde konuştu.

Aksoy, yarım asırdır akordiyon çaldığını, burada akordiyon ile dinletiler sunduğunu ve geçimini bu aleti çalarak sürdürdüğünü belirtti.