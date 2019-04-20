(Özel) 8 kez soyulan esnaf isyan etti

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde 8 kez soyulan esnaf, hırsızlara isyan ederken yetkililere seslendi.

Kapaklı'da doğalgaz işleri yapan Aşkın Çeküç, bir süre önce iş aletlerini ve ürün fazlasını koymak için Atatürk Mahallesi Çoban Sokak'ta bir depo tuttu. Durumu fırsat bilen hırsızlar, 9 Ocak Çarşamba günü Çeküç'ün deposuna girerek malzemelerini çaldı. Yaşanan hırsızlığın ardından yılmayan gözü dönmüş soyguncular, depoda tam 7 kez daha soygun gerçekleştirdi.

"2 günde bir depomu soyuyorlar"

Yaşanan hırsızlıkla ilgili ciddi maddi zarara uğradığını belirten iş yeri sahibi Aşkın Çeküç, "İlk soygunda yaklaşık 10-15 bin TL'lik malzemem çalındı. Son yaşanan soygunlarla birlikte yaklaşık 30-35 bin TL'lik maddi zararım var. Durumu emniyet güçlerine bildirdim ve olayla ilgili dosyam şu an savcılıkta inceleniyor. Bu ayın 8'inden itibaren de 2 günde bir depoma soygun gerçekleştiriyorlar. Emniyet güçleri bu şahısların peşine düştü, kendim de bireysel olarak arıyorum" dedi.

"Kiramı ödeyemez duruma geldim"

Son olarak yetkililere seslenen Çeküç, "Kaymakamımız ve emniyet güçlerimizin bana yardımcı olmasını istiyorum. Bu soygunlar yüzünden aldığım işlerimi yapamıyorum. Kiramı bile ödeyemez duruma geldim. Ne yapacağımı bilmiyorum" diye konuştu.