(Özel) Bağcılığın göz bebeğinde hasat zamanı

Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü bağcılık alanında yaptığı çalışmalarla göz kamaştırmaya devam ediyor. Bağcılık alanında yapılan çalışmalarla 1965'ten beri oluşturulan milli koleksiyon bağında adından söz ettiren ve ülkenin dört bir yanından toplanan bin 500 adet yerli üzüm çeşidi ile ön plana çıkan Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsünde hasat zamanı. Enstitüde tescil ettirilen 19 çeşitten biri olan ve diğer üzüm çeşitlerine oranla daha erken olgunlaşan Trakya İlkeren çeşidinin hasadı başladı. Trakya İlkeren, sofralık üzüm çeşitleri içerisinde kültürel özellikleri açısından değerlendirildiğinde çok erken olgunlaşması ve renk yapması; verimliliği ve kuvvetli gelişimi ile sadece Trakya bölgesinde değil, ülke genelinde de pek çok alanda farklı terbiye ve destek sistemlerinde yetiştiriliyor.

111 araştırma projesi sonuçlandırıldı

Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdür Yardımcısı Gürkan Güvenç Avcı, yetiştiricilik ve üretim çalışmaları ile birlikte Enstitüde bugüne kadar toplam 111 adet araştırma projesi sonuçlandırılarak uygulamaya aktarıldığını ifade ederek, “Halen 30 adet TAGEM destekli, 2 adet TÜBİTAK destekli, 1 adet Avrupa Birliği Era-Net projemiz devam etmektedir, 2019 yılında 5 yeni proje teklifimiz daha kabul edilerek çalışmalara başlanmıştır. Ülkemiz, Vitis vinifera L. asma türünün anavatanı ve ilk kez kültüre alındığı coğrafya üzerinde yer alması nedeniyle, en az 6000 yıllık köklü bir bağcılık kültürüne ve zengin bir asma gen potansiyeline sahiptir. Kuzeydoğu ve Karadeniz dışındaki tüm tarım bölgelerinde, kaliteli sofralık, kurutmalık ve şıralık üzüm üretimi yapılabilmektedir. Aynı zamanda ülkemizin bağcılık açısından farklı değerlendirme şekillerine uygun ekolojilere sahip olması, özellikle sofralık üzüm yetiştiriciliği açısından örtü altında Mayıs ayı başından başlayarak açıkta Kasım ayı sonuna kadar devam eden geniş bir üretim periyodunun olması nedeniyle pek çok üzüm çeşidi bağcılarımızın da hem modern, hem de geleneksel bağ yetiştirme teknikleri konusunda yeterli bilgi ve deneyime sahip olmaları sayesinde üstün ve kalitede yetiştirilmektedir” dedi.

“Genotip sayısı bin 500'ü geçti”

Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü olarak 2019 yılı itibariyle melezleme ıslahı ile 17 çeşit, seleksiyon ile 2 çeşit olmak üzere toplam 19 çeşit tescil ettirerek bağcılığa kazandırmış bulunduklarını ifade eden Müdür Yardımcısı Avcı, “1965 yılında başlatılan ‘Asma Genetik Kaynaklarının Toplanması, Muhafazası' projesi kapsamında Enstitüde yerli üzüm çeşitlerimizden oluşturduğumuz Koleksiyon Bağlarında ise asma çeşit / genotip sayısı bin 500' ü geçmiş durumdadır. Bu gün itibariyle tescil ettirdiğimiz bu 19 çeşitten biri olan Trakya İlkeren çeşidinin hasadına başlamış bulunuyoruz. Trakya İlkeren, sofralık üzüm çeşitleri içerisinde kültürel özellikleri açısından değerlendirildiğinde çok erken olgunlaşması ve renk yapması; verimliliği ve kuvvetli gelişimi ile sadece ilimiz ve bölgemizde değil ülkemizde de pek çok alanda farklı terbiye ve destek sistemlerinde yetiştirilmektedir” diye konuştu.

Kışa kadar çok sayıda çeşit sofralarla buluşacak

Teknik özellikleri açısından değerlendirdiğinde Trakya İlkeren mavi-siyah renkli, yuvarlak ve iri taneli, çekirdekli bir çeşit olduğunu da aktaran Avcı, ”Tanelerine paralel olarak salkımları da iri olan çeşitte olgun salkımlar asma üzerinde bozulmadan uzun süre kalabilmektedir. Trakya İlkeren çeşidinden sonra Enstitümüzde üzüm hasadı yine erkenciliği ile ön plana çıkmış olan Cardinal çeşidi ile devam edecektir. Böylece kışa kadar pek çok farklı çeşit ve tattaki üzüm, sabah erken saatlerde toplanarak yine erkenden Kurumun Rüstempaşa Cami karşısındaki satış reyonunda satışa arz edilerek, üzüm severlerin sofralarını süslemeye devam edecektir. Aynı satış reyonunda yaş meyve sezonu dışında da 12 ay boyunca Tekirbağ Tescilli markası ile Enstitümüzde üretimini yaptığımız üzüm suyu, üzüm pekmezi, üzüm ve elma sirkesi, salamura yaprak ile üzüm çekirdeği arzımız devam etmektedir” diye konuştu.