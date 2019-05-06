(Özel) Bağda 4 farklı örtü bitkisi uygulaması

Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünce örtü bitkileri uygulamalarının bağlarda etkilerini araştırmak adına bir proje başlatıldı. Bu kapsamda bağda sıra aralarında tüylü fiğ, arpa, ak üçgül ve İngiliz çimi denenirken, bu proje ile bağcılığa yeni bir yön verilmesi planlanıyor. Toprak yüzeyini kaplayan örtü, bitkileri toprağa bitki besin elementi ve organik madde ilavesi, erozyon kontrolü, toprak suyunun korunması, yabancı ot, hastalık ve zararlı kontrolü, toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinin iyileştirilmesini sağlıyor.

Bağda 4 farklı örtü bitkisi

Projeyle ilgili bağda açıklamalarda bulunan Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Dr. Cengiz Özer, “Biz burada kurum olarak yeni başlattığımız projede, sürdürülebilir bağcılığı yaygınlaştırmak adına farklı örtü bitkilerinin yöremiz için önemli bir üzüm çeşidi olan Merlot'da asma büyüme ve gelişmesine, verim ve kaliteye aynı zamanda bağ toprağına olan etkilerini içinde bulunduğumuz deneme bağında araştırmak adına proje başlattık. 4 farklı karışım uyguluyoruz. Örtü bitkisi olarak sıra sıra aralarında tüylü fiğ, arpa, üçgül ve İngiliz çimi denenmekte. Bu sene çalışmanın ilk senesi” dedi.

Bağcılığa yeni yön planı

Dr. Özer, “Buradaki hedeflerden bir tanesi toprağın yapısını çok fazla toprak işleme yapmadan muhafaza etmek ve fiziksel, kimyasal ve biyolojik anlamda toprak yapısını iyileştirmektir. Fiğ ve arpa uygulamasında özellikle fiği belli bir dönemde toprağa karıştırarak, toprağı bitki besin maddeleri açısından, organik madde ve azot açısından zenginleştirerek; ürünümüzde iyileştirme, kaliteyi artırma yönüne gidiyoruz. Farklı bitki örtüsü karışımlarının bu ekolojide öncelikle performanslarını ve uygulanabilirliklerini belirlemek durumundayız. Buradan çıkacak bulgularla birlikte yöre bağcılarına yeni bir yön vereceğimizi umut ediyoruz” ifadelerini kullandı.