(Özel) Bu bahçenin ürünlerini öğrenciler yetiştiriyor

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde eğitim veren Büyükşehir Belediyesi İsmet İnönü İlkokulu; okul aile birliği, öğretmen, öğrenci ve aile işbirliği ile okul bahçesinde atıl durumunda bulunan 150 metre karelik alanı uygulama bahçesi olarak değerlendirildi.

Çevre ve doğa sevgisinin yeni nesillere aktarılması için okul idaresinin başlattığı uygulama çerçevesinde okul bahçesinde 42 sınıf meyve fidanı dikildi. Okul bahçesi ve uygulama bahçesinde Mart – Nisan ve Mayıs ayları boyunca yapılan çalışmalar kapsamında öğrenciler tarafından fidanların bakımı ve sulamasını gerçekleştirildi. Öğrenciler, kendi diktikleri fidanları suladı ve bakımından sorumlu oldu.

‘'Sınıfta öğrendiklerinden daha fazlasını öğrendiler''

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediyesi İsmet İnönü İlkokulu Müdürü Murat Bekdaş, ‘'Öğrencilerimin uygulama sayesinde sınıf ortamında öğrendiklerinden daha fazla bilgiyi bahçede edindiğini düşünüyorum. Her aşamada görev alan öğrencilerimize ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Öğrencilerimiz sınıf ortamında pamukta ve saksıda yetiştirdikleri fideleri, toprakla buluşturarak yetişmesini gözlemlediler. Bizim için her mekanın okul, her olayın da bir kazanım olduğunu görmekteyiz. Okul öğretmenleri nezaretinde çocuklar okul bahçesine; domates, salatalık, patlıcan, biber, çilek, kabak, kara lahana, marul, mısır vb. bitkileri ekerek yetişmeni gözlemlediler'' dedi.