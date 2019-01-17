(Özel) Doğuda kar çilesi batıda güneş sefası

Türkiye'nin doğu illeri karla mücadele ederken, Tekirdağlılar güneşli havanın tadını çıkartıyor.

Tekirdağ'da yaklaşık 2 haftadır etkili olan soğuk hava, yerini güneşe bıraktı. Termometrelerin 10 derece gösterdiği Tekirdağ merkez Süleymanpaşa'da yaşayan vatandaşlar, kar ve yağmurun ardından güneşli havanın keyfini çıkartıyor. Ocak ayında böylesine sıcak bir hava ile karşılaşmanın güzel olduğunu ifade eden vatandaşlar, bu fırsatı parkta oturarak değerlendirdiklerini söyledi. Kimi vatandaş güneşli havanın tadını açık alanda kahvaltı yaparak geçirirken, bazı vatandaşlar da güneşli günleri sevdikleriyle birlikte sahil boyunda yürüyerek geçiriyor.

"Baharın gelmesini bekliyoruz"

Tekirdağ'da güneşli havanın tadını çıkaran ve daha önce kış aylarında kar kaplanan doğu illerinde görev yapan Mesut Nuri Gündüz isimli öğretmen, "Baharın gelmesini bekliyoruz bağ ve bahçe ile uğraşmak için. Soğuk havalarda eve kapanıp, kahvelere gidip vaktimizi öyle geçirdik. İyi havalar olduğu zaman böyle yürüyüşe çıkıyoruz. Havalar biraz daha düzeldiği zaman bağımıza bahçemize gidip çalışacağız inşallah. Doğu iklimlerinde de çalıştım. Tabi her iklimin kendine göre yaşam şartları vardır. O şartlara göre yaşıyorsunuz. Ben büyük büyük ağaçların yağan karların altında tamamen kaybolduğu yerlerde öğretmenlik de yaptım. Yayladan 5 saat boyunca yürüyerek iniyordum. Yayladan da 7 saat yukarı çıkarak çalıştığım köyde görev yapıyordum. Kaç metre altında kar olduğunu bilmeden yürümek de garip bir duygu yani. Gerçekten zor şartlar. Yani oradaki insanlar o şartlarda karnını doyurması ve hayatta kalması bile bir başarı bence" dedi.