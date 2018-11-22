(Özel) En yaşlı 6 öğretmen buluştu

24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında Tekirdağ'da en yaşlı 6 öğretmen için kahvaltılı buluşma programı düzenlendi.

CHP Süleymanpaşa İlçe Kadın Kolları Başkanlığı tarafından düzenlenen kahvaltılı buluşma toplantısına yaşları 70 ile 100 arasında değişen kentin en yaşlı 6 öğretmenin yanı sıra çok sayıda öğretmen katıldı.

Programda konuşma yapan CHP Süleymanpaşa İlçe Kadın Kolları Başkanı Gaye Çolakoğlu, "Biz CHP Süleymanpaşa İlçe Kadın Kolları olarak, 24 Kasım Öğretmenler Günü çerçevesinde ne yapabileceğimizi düşündük. Aslında tek bir gün değil her gün Öğretmenler Günü. Bir güne sığdıramayacağımızın da çok farkındayız aslında. Öğretmenlerimizi bir günde anlatmamızın bir güne sığdırmamızın imkanı yok. Keşke imkan olsa da bütün Tekirdağ'daki Süleymanpaşa'daki bütün okulları gezip bütün öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutlayabilsek. Düşündük biz de arkadaşlarımızla ne yapabiliriz diye dedik ki temsilen eğer kendileri de teşrif ederlerse Tekirdağ'daki en yaşlı, eski demeyeceğim en olgun en çok insanlara dokunabilme zamanını yakalayabilmiş öğretmenlerimizi davet edelim dedik. Sağ olsunlar kırmadılar geldiler" dedi.

Binlerce öğrenciyi yetiştiren kentin en yaşlı öğretmenleri de eğitim hayatları boyuna başından geçen ilginç olayları anlattı. Kentin en yaşlı 6 Öğretmenin konuşmalarının satır başlıkları şöyle:

Mediha Tetikol isimli öğretmen, yataktan kalkıp geldiğini ifade ederek, "Hatta yataktan kalktığım zamanda düştüm de öyle geldim. Fakat çok arzu ettim gelmeyi. Hepinize çok teşekkür ederim" dedi.

Atatürk'ü gören öğretmen konuştu

90 yaşındaki Bahriye Adalı isimli öğretmen, Atatürk'ü gördüğünü ifade ederek, "Polis beni kaldırımda durdurdu. Bir baktım Atatürk arabasıyla geliyor. Siz bilemezsiniz şeker vardı babam bana getirmişti. Atatürk geçerken ben o şekerlerden çok ağır geçiyordu arabaya attım şekerleri. Şekerler Atatürk'ün şapkasından dökülmeye başladı. Atatürk böyle bakındı. Bakınınca ben avucumdaki bütün şekerlerin hepsini attım. Atatürk arabayı durdurdu ve ağzına bir tane şeker aldı beni selamladı" dedi.

Konuşmalardan sonra yaşlı öğretmenlere çiçek ve çeşitli hediyeler takdim edildi.