(Özel) Önce telefon şakası sandı sonra aracını teslim aldı

Tekirdağ'da bulunan Tekira AVM tarafından gerçekleştirilen çekilişte, 150 bin TL değerinde lüks otomobili kazanan kişi, AVM'den aracını teslim aldı.

Geçtiğimiz günlerde Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bulunan Tekira AVM tarafından gerçekleştirilen çekilişe bilgisayar alarak katılan 19 yaşındaki Serdar İlban, yaklaşık 150 bin TL değerinde lüks otomobil kazandı. Noter ve vatandaşların huzurunda yapılan çekilişle belirlenen talihli, telefonla aranarak aracı kazandığı bildirildi. İlban, bunun bir telefon şakası olduğunu zannetti.

"Hem doğum günü hem de yılbaşı hediyesi oldu"

Aracı kazandığına ikna olan talihli Serdar İlban çekilişte kazandığı 150 bin TL değerindeki otomobili yakınlarıyla birlikte AVM yönetiminden teslim aldı. Anahtar teslimi sırasında konuşan Serdar İlban, "Çok mutluyum bana hem doğum günü hem de yılbaşı hediyesi oldu. Tekira yönetimine teşekkür ederim" dedi.