(Özel) Pazar poşetlerini yok edecekler

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde file örme eğitimini duyan kadınlar kursa akın etti. Kurs sayesinde kent genelinde poşet kullanımının tamamen ortadan kaldırılması amaçlanıyor.

2015 yılından beri bir yandan naylon poşetin kullanımını azaltmak amacıyla bilgilendirme ve ücretsiz olarak bez file dağıtımı yapan Süleymanpaşa Belediyesi, Süleymanpaşa Kent Konseyi ile birlikte file örme kursu başlattı. Kursun ilk gününde 5'er kişi davet edildi. Ancak file örme eğitimine meraklı kadınlar ise kursun ilk gününe 10 kişi katıldı.

Süleymanpaşa Belediyesi ile Süleymanpaşa Kent Konseyi işbirliğinde 2015 yılında başlatılan “Torbanı Değiştir Geleceğini Değiştir” kampanyası kapsamındaki file örme kursunun 2019 yılı ilk eğitimleri Süleymanpaşa Kent Konseyi binasında gerçekleşiyor.

"Amaç çevreyi korumak"

Konuyla ilgili açıklama yapan Süleymanpaşa Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Hilal Kızılözen, "Bunu aslında 3 yıl önce başlatmıştık. Güzel katılım oldu ve kadınımıza file yapmayı öğrettik. Tabi bu kursun öncelik amacı çevreyi ve doğayı korumak. Burada file yapmasını hanımlara öğretip evlerine katkıda bulunmak, bütçelerine katkıda bulunmak amacıyla bu yıl da talep üzerine kursumuzu başlattık. Güzel katılım var. Hanımları 5'er kişilik gruplar halinde almayı düşündük fakat hanımlar o kadar hevesli ki 10 kişi oldular. Hanımlara haftada salı ve cuma günleri, haftada 2 gün olmak üzere bu kursu vereceğiz. Bir haftada öğrenilebilecek bir eğitim bu zaten" dedi.

"Elimizden geleni yapacağız"

Kursu birçok kadının başarıyla tamamladığını da aktaran Kızılözen, "3 yıl önce başlatmış olduğumuz kursumuzda bayanlar, belediyemize file yaptılar. Fileler belediyemiz tarafından alındı. El emeği karşılığında alındı. Yine aynı kursun sonunda talep olur mu bilmiyorum. Olursa hanımlarda örmek istiyorlarsa, bütçelerine katkıda bulunmak istiyorlarsa belediyemizin de talebi olursa ki olmazsa bile pazar bulmak için onlara elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kaydetti.