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(Özel) Tekirdağ'da yılbaşı hindisine alternatif: Kaz ve horoz

Yılbaşına sayılı günler kala Tekirdağ’da sokak aralarında kaz ve horoz satışları başladı.

Yılbaşına sayılı günler kala Tekirdağ'da sokak aralarında kaz ve horoz satışları başladı. Sokak aralarındaki ilgi odağı olan kazların tanesi 125 liradan, horozların tanesi ise 50 liradan satılıyor.


Yılbaşına sayılı günler kala yurt genelinde hindi satışları artarken, Tekirdağ'da yılbaşında satılmak üzere beslenen horoz ve kazlar sokak aralarında görücüye çıktı. Satışlarından daha çok vatandaşların ilgi odağı olan kazların tanesi 125 TL, horozların tanesi ise 50 TL'den satılıyor.



“İlgi gösteriyorlar ama alan yok”


Satışlarla ilgili bilgi veren seyyar satıcı kadın, “Yeni yıldan huzur isterim, mutluluk isterim, bol kazanç isterim. Kazlarımız 125 TL'den, horozları ise 50 TL'den satıyoruz. Talep yok 10-15 tane getirdik. Şu ana kadar 2 tane sattık. İlgi gösteriyorlar ama alan yok” dedi.

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