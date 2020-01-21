Paket servisi yapan genç ölümden döndü

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde gerçekleşen trafik kazasında paket servisçi genç ölümden döndü.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Muratlı'nın Sıradükkanlar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Mustafa T. idaresindeki 59 ND 838 plakalı otomobil, ara yola dönmek isterken karşıdan gelen Kerem T. yönetimindeki paket servis motosikletine çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü düşerek sürüklendi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine yaralı motosiklet sürücüsü için olay yerine ambulans çağrıldı. İlk müdahalesi ambulans içerisinde yapıldıktan sonra yaralı Kerem T., Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Otomobilde ve motosiklette hafif maddi hasar meydana geldi. Hastaneye kaldırılan yaralının ayak bileğinde kırıklar olduğu öğrenildi.

Yaralamalı trafik kazasına ilişkin soruşturma başlatıldı.