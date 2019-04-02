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Palet fabrikasında korkutan yangın

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde faaliyet gösteren palet fabrikasında yangın çıktı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde faaliyet gösteren palet fabrikasında yangın çıktı. Yangına müdahale etmek amacıyla olay yerine çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi.


Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi Veliköy Mahallesi'nde faaliyet gösteren palet fabrikasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Görgü tanıklarının haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa surede kontrol altına alarak daha fazla büyümesini engelledi. Çıkan yangında can kaybı yaşanmazken yetkililer olayla ilgili inceleme başlattı.

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