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Panayır yolunda trafik çilesi... Saatler sonra ulaştılar

Trakya’nın bir çok yerinden Kırklareli’nin Pehlivanköy ilçesinde Pavli Panayırı’na gitmek isteyen binlerce vatandaş, kilometrelerce uzanan araç trafiğine takıldı.

Trakya'nın bir çok yerinden Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesinde Pavli Panayırı'na gitmek isteyen binlerce vatandaş, kilometrelerce uzanan araç trafiğine takıldı. Araçlar saatler sonra panayır alanına ulaştı.


Pehlivanköy ilçesinde geleneksel olarak düzenlenen Pavli Panayırı, 110. kez gerçekleştirildi. Her yıl binlerce vatandaşın akın ettiği Pavli Panayırı, bu yıl da eskiyi aratmadı. İlçe girişine kadar kilometrelerce uzanan araç trafiği, vatandaşların saatler sonra panayır alanına varmasına neden oldu. Bazı vatandaşlar araçlarından inip, yürümeyi tercih etti.

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