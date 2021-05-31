Pandemi yasaklarına uymadılar 100 bin TL cezadan kaçamadılar

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde pandemi tedbirleri kapsamında alınan kurallara uymayan iki işletmedeki toplam 23 kişiye ve işletmelere 101 bin 250 TL ceza tatbik edildi.

Reşadiye Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir iş yerinin açık olduğunu belirleyen polis ekipleri iş erine baskın düzenledi. Baskın sırasında TAPDK izin belgesi olmadan alkol servisi yapıldığını da belirleyen polis ekipleri iş yeri sorumlusu şahıs dahil 8 şahsa pandemi kurallarını ihlal ve sokağa çıkma yasağından gerekli idari işlemleri yaparak iş yerinin faaliyetine son verdi.

Cemaliye Mahallesi Dr. Hakkı Görenli Sokak üzerindeki bir iş yerinin de sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı saatlerde açık olduğunu ve faaliyet gösterdiğini tespit eden polis ekipleri iş yeri sahibi dahil 15 kişiye pandemi tedbirleri ve sokağa çıkma yasağını ihlalden gerekli idari işlemi yaptılar.

Ruhsatsız olduğu tespit edilen iş yerinin mühürlenmesini de sağlayarak faaliyetine son veren polis ekipleri ayrıca içeride bulunan şahıslardan birinin cezaevi firarisi olarak arandığını ve 4 farklı dolandırıcılık konusundan arandığını belirledi.