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Park halindeki araç alev alev yandı

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde park halindeki araç alev alev yandı.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde park halindeki araç alev alev yandı. O anlar cep telefonu ile görüntülendi.


Olay, gece saatlerinde Kazımdirik-Turan Mahallesi Cumhuriyet Caddesi 28. Sokak üzerinde bir binanın önündeki garajda meydana geldi. İddiaya göre, garajda park halindeki araç aniden yanmaya başladı. Görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına hızla müdahale eden ekipler, yangını evlere sıçramadan söndürdü. Soğutma çalışmalarının yapıldığı garajda maddi hasar meydana gelirken, yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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