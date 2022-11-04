Park halindeki araç cayır cayır yandı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde park halindeki otomobil alev topuna döndü.

Akşam saat 20.00 sıralarında İstasyon Mahallesi Atatürk Kültür Merkezi otoparkında bulunan, Sabahattin Öztürk'a ait 59 PC 578 plakalı araçta, ilk belirlemelere göre elektrik aksamından çıkan kıvılcımlar yangına neden oldu. Kültür Merkezi Güvenlik görevlileri, güvenlik kameralarından fark ettikleri alevlere yangın tüpleriyle müdahale ederken, vatandaşlar da otoparkta bulunan diğer araçları alevlerden uzaklaştırmaya çalıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesiyle alev topuna dönen araç kısa sürede söndürülürken, kullanılamaz hale gelen Sabahattin Öztürk'e ait araç soğutma çalışmalarının ardından çekici tarafından otoparka çekildi.