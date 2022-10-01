İhlas Haber Ajansı

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Park halindeki araca çarpan alkollü sürücü yaralandı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde park halindeki otomobile çarpan alkollü sürücü yaralandı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde park halindeki otomobile çarpan alkollü sürücü yaralandı.


Kaza, Çobançeşme Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı üzerinde meydana geldi. Ali Osman Çelebi Bulvarı istikametine seyreden M.D. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında park halinde bulunan otomobile çarptı.


Kaza sonrası yaralanan M.D. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü M.D.'nin 3.63 promil alkollü olduğu tespit edildi.

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