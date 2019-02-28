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Park halindeki traktörün akü ve lambaları çalındı

Tekirdağ’ın Malkara ilçe merkezinde park halindeki traktörün akü ve far lambaları çalındı.

Tekirdağ'ın Malkara ilçe merkezinde park halindeki traktörün akü ve far lambaları çalındı.


Edinilen bilgiye göre, Gazibey Mahallesi Kuzgun Hamam Sokak'ta park halinde bulunan Karacahalilli çiftçi Fethi Eren'e ait traktörün akü ve ön far lambaları gece yarısı kimliği belirsiz kişi veya kişilerce çalındı. Olayı sabah saatlerinde fark eden Fethi Eren, polise gidip şikayetçi oldu. Olay Yeri İnceleme ekibi, traktör üzerinde parmak izi taraması yaparken asayiş ekibi, hırsızın yakalanması için çalışma başlattı.


Olayla ilgili konuşan traktör sahibi Fethi Eren, zararının yaklaşık bin lira civarında olduğunu söyledi.

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