İhlas Haber Ajansı

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Parklar dezenfekte ediliyor

Süleymanpaşa Belediyesi, korona virüsü salgını ile mücadeleye dört koldan devam ederken, şehrin tamamındaki çocuk parkları herhangi bir riske mahal vermemek için düzenli olarak temizlenerek dezenfekte ediliyor.


Süleymanpaşa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, ilçedeki tüm çocuk parkları, yeşil alanlar ve çay bahçeleri düzenli olarak dezenfekte ediliyor. Dezenfeksiyon programı çerçevesinde Cumhuriyet Mahallesi ile Çınarlı Mahallesi'nde bulunan parklar, spor aletleri, oyun grupları ve zeminleri ile yeşil alanlar arındırma işlemine tabi tutuldu.



Salgın tedbirlerine uyma çağrısı


Çalışma ile çocukların yoğun olarak kullandıkları parklarda salgın riskinin en aza indirilmesi hedefleniyor. Konuyla ilgili Süleymanpaşa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kurum olarak her türlü önlemin titizlikle uygulandığı belirtilirken, ailelere de çocuklarının parklarda maske ve mesafe kurallarına uymalarını sağlamaları konusunda hatırlatmada bulunuldu.

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