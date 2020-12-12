Parklar salgın sonrasına hazırlanıyor

Park ve Bahçeler Birimi ekipleri şehrin her noktasında budama ve park bakımlarını itina ile yerine getiriyor.

Süleymanpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı Park ve Bahçeler Birimi ekipleri, şehrin dört bir yanında eş zamanlı olarak parklar ve sosyal donatı alanlarında ağaç ve bitki budama, yabani ot ve yaprak temizliği çalışmalarını sürdürerek şehrin nefes alınabilen alanlarının bakımını gerçekleştiriyorlar.

Ekipler, ayrıca çocuk parkları ve açık hava spor alanlarında yıpranan zeminlerde yenileme, onarım ve iyileştirme çalışmalarını da yürütüyor.

Öte yandan, vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda çevreye, insan sağlığına, araç trafiğine tehdit oluşturabilecek ağaçların budama işlemleri de uzman ekiplerce ve özel donanımlarla yerine getirilerek tehlikeli durumların önüne geçiliyor.