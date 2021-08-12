İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Parkta oynarken elektrik akımına kapılan çocuk yaralandı

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde parkta oynayan 4 yaşındaki bir çocuk elektrik akımına kapılarak yaralandı.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde parkta oynayan 4 yaşındaki bir çocuk elektrik akımına kapılarak yaralandı.


Olay, Atatürk Mahallesi Gökdağ Sokak'ta bulunan bir parkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, parkta oyun oynadığı esnada elektrik trafosuna dokunan 4 yaşındaki Miraç Altunbağ isimli çocuk, elektrik akımına kapılarak yaralandı.


Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla küçük çocuk Kapaklı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis olay yerinde güvenlik önlemi alırken, çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.