İhlas Haber Ajansı

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Parmaklarını zincire sıkıştırdı

Tekirdağ Ergene’de motosikletin zincirine elini sıkıştıran gencin parmak ucunda kopma meydana geldi.

Tekirdağ Ergene'de motosikletin zincirine elini sıkıştıran gencin parmak ucunda kopma meydana geldi. Kanlar içinde kalan genç hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.


Olay, Yeşiltepe Mahallesi Çinili Sokak'taki bir ikamet bahçesinde meydana geldi. Kendisine ait motosikletin zincirini takarken parmaklarını sıkıştıran S.A. yaralandı. Kanlar içinde kalan genç, özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.


Yaralı gencin parmak ucunda kopma meydana geldiği öğrenildi. Olayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.

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