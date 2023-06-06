Paşa Tarım Vadisi özel sektörün radarına girdi

Tekirdağ'da hayata geçirilen Paşa Tarım Vadisi projesi özel sektörün dikkatini cezbediyor.

Tekirdağ merkez Süleymanpaşa ilçesinde belediye tarafından projelendirilerek, tarım arazilerinin üzerinde organik tarım yapılmasını hedefleyen Paşa Tarım Vadisi projesi özel sektörün dikkatini çekiyor. Kentte faaliyet gösteren Bolca Mantı firması ile iş birliği yapan Süleymanpaşa Belediyesi, firmanın üretimlerinde kullanacağı domates ve biberleri Paşa Tarım Vadisi seralarında üretecek.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, firma ortaklarından Tansel Özsoy ile birlikte Paşa Tarım Vadisi üzerinde yürütürken çalışmalar ile ilgili olarak incelemelerde bulunarak, Özsoy'a yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi. Yüksel, ayrıca Süleymanpaşa Belediyesi tarafından yürütülen 'Ata Tohumu' projesinin detaylarını da paylaştı.

Süleymanpaşa Belediyesinin Paşa Tarım Vadisi projesinden dolayı memnuniyetini ileterek, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel'i ve projede emeği geçen herkese teşekkür eden firma ortaklarından Tansel Özsoy, "Süleymanpaşa Belediyesi ile iş birliği halinde olarak hem Tekirdağ'a hem de ülke ekonomisine katkı sağlamağı hedeflediğimiz projemizin hayırlı olmasını diliyorum. Paşa Tarım Vadisi gibi öncü girişimlerin varlığından dolayı çok memnunuz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

"Organik ürünlerimiz yerel lezzetlere lezzet katacak"

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, projeyi ve yaptıkları ziyareti değerlendirerek, “Büyüyen marka değeriyle şehrimize değer katan özel mantı firmasının üretimde kullandığı domates ve biberler bundan böyle Paşa Tarım Vadisi'nde yetişecek. Verimli topraklarımızda ata tohumundan ve organik olarak yetiştireceğimiz ürünler, bölgemizin ‘yerel lezzetlerine' lezzet katacak. Değerli kardeşim Tansel Özsoy'a projemize verdiği destekten dolayı teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.