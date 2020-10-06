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Patlayan borudan fışkıran su yolları göle çevirdi

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde yol çalışmaları esnasında kazı yapan kepçe ana su borusunu patlattı.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yol çalışmaları esnasında kazı yapan kepçe ana su borusunu patlattı. Fışkıran su yolları göle çevirdi.


Hacıevhat Mahallesi Zülfikarağa Caddesi'nde yola taş döşeme çalışması esnasında kazı yapan kepçe, içme suyu şebekesinin ana su borusunu patlattı. Tazyikli şekilde havaya fışkıran su, yolların göle dönmesine sebep oldu. Malkara Belediyesi ve TESKİ ekipleri, arızanın giderilmesi için çalışma başlattı.


Yol yapımı sırasında iş makinesinin patlattığı ana su hattı arızasına kısa sürede müdahale ederek suyu kesen TESKİ ekipleri, arızanın giderilmesini sağladı.

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