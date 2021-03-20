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Pazar yerinde açık satılan 85 kilo çiğ et imha edildi

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde seyyar bir araçta uygunsuz koşullarda satılmak istenen 85 kilo et, ekipler tarafından el konularak, imha edildi.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde seyyar bir araçta uygunsuz koşullarda satılmak istenen 85 kilo et, ekipler tarafından el konularak, imha edildi.


Malkara İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, zabıta ve jandarma ekipleri tarafından Sağlamtaş Mahallesi'nde kurulan pazar yerinde, et satılan seyyar bir araç üzerinde denetim yapıldı. Açıkta satıldığı ve güvenilir olmadığı tespit edilen 85 kilo çiğ kanatlı et imha edildi.


Kurallara uymadığı gerekçesiyle para cezası uygulanacak esnaf hakkında ayrıca adli işlem başlatıldı.

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