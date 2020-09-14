Pazar yerinde dehşet

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde pazarda öfkeli bir şahsın saldırısına uğrayan kadın, 4 yerinden bıçaklanarak yaralandı. Olayın şokunu üzerinden atamayan yaralı kadın, "Ansızın önüme çıktı" dedi.

İddiaya göre, Pazartesi günleri kurulan semt pazarına alışverişe çıkan Ş.A. (55), öfkeli bir şahsın bıçaklı saldırısına uğradı. Karın ve kalça kısmına aldığı 4 bıçak darbesiyle yaralanan kadın, olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen Ş.A., “Pazar yerinde yürürken ansızın önüme çıkarak beni karın ve kalçamdan bıçakladı” diye konuştu.

Olayın şüphelisi K.K. polis ekiplerince gözaltına alındı.