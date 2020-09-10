Pazar yerinde virüs denetimi

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde kurulan Perşembe pazarında korona virüs tedbirleri kapsamında denetim gerçekleştirdi.

Kapaklı'da korona virüs tedbirlerine uyumla ilgili gerçekleştirilen denetimler sürüyor. İlçe içerisindeki denetimlerin yanı sıra, Hacı Ahmet Yesevi Caddesi'nde kurulan Perşembe pazarında da denetim gerçekleştirildi. Kapaklı Kaymakamı Bülent Hamitoğlu'nun öncülüğünde gerçekleştirilen denetimlere, Belediye Başkanı Mustafa Çetin, İlçe Emniyet Müdürü Cemal Bahadır Murat, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Çisem Uslu, zabıta ve polis ekipleri katıldı.

Esnaf ve vatandaşa kuralları hatırlattı

Denetimlerde Pazar tezgahlarını tek tek dolan Kaymakam Hamitoğlu, esnafa sosyal mesafe ve maske tedbirlerini hatırlattı. Ayrıca Pazar tezgahlarının seçmece usulü ürün satışı gerçekleştirmesinin yasak olduğunu belirten Kaymakam Hamitoğlu, vatandaşlara da bu şekilde alışveriş yapmamaları konusunda uyarılarda bulundu.

"Tedbirlere uyarak pandemiyi atlatacağız"

Denetimlerin ardından açıklama yapan Kaymakam Bülent Hamitoğlu, "İlçemizde sürdürdüğümüz korona virüs tedbirleri denetimlerini bugün Perşembe pazarında gerçekleştiriyoruz. Gördüğümüz kadarıyla vatandaşlarımızın büyük bir çoğunluğu maske ve sosyal mesafe kuralına uyarak alışveriş gerçekleştiriyor. Pazarcı esnafımızı ve tedbirlere uyarak alışveriş yapan vatandaşlarımızı kutluyorum. Hep birlikte, tedbirlere uyarak bu pandemiyi atlatacağımıza inanıyorum" dedi.