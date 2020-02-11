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Pencereden girip ocağın altını kapattılar

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde yemeği ocakta unutan vatandaşın imdadına itfaiye ekipleri yetişti.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde yemeği ocakta unutan vatandaşın imdadına itfaiye ekipleri yetişti.


Edinilen bilgiye göre, Kapaklı ilçesi Cumhuriyet Mahallesinde yemeği ocakta unutan komşularının evinden duman çıktığını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, vinç yardımıyla pencereden evin içerisine girdi. Ocağın altını kapatan itfaiye ekipleri, olası bir yangın faciasını önlemiş oldu.

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