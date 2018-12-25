Performans yönetimi anlatıldı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde ‘Performans Yönetimi ile Ücret ve Yan Haklar Yönetimi Eğitimi' semineri düzenlendi.

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda düzenlenen eğitime üst kademedeki yöneticiler ve insan kaynakları yöneticileri katıldı. Eğitmen, koç ve insan kaynakları danışmanı Türkan Gürsaç ve Ali Coşkun'un eğitmen olarak katıldığı programda, katılımcılar performans yönetimi konusunda bilgilendirildi.

Performans yönetiminin ne olduğu ve önemi hakkında bilgilendirmeyle başlayan eğitimde, Eğitmenler Gürsaç ve Coşkun, günümüzün işletmelerdeki en önemli konusunun performans yönetimi olduğunu vurguladı. Performans yönetimi hakkında katılımcılara, "Şirketinizde çalışan insan kaynağı yeterli mi? Şirket, hedeflerine uygun çalışıyor mu? Çalışanlarınız bulunduğunuz rekabet ortamı için yeterince motive mi? Çalışanlarınız yaptıkları iş için gerekli becerilere sahip mi?" şeklinde sorular soran Gürsaç ve Coşkun; katılımcılara butik, ölçülebilir, düzenli geri bildirimin yapıldığı, çift taraflı ihtiyacı karşılayan, sonuç odaklı ve sürekli gelişimci olmaları şeklinde tavsiyelerde bulundular.

"İnsanların mümkün olanın en iyisini gerçekleştirmelerini istiyorsanız, hem yaptıkları doğruları hem de geliştirmeleri gereken noktaları yakalayın" diyen Coşkun ve Gürsaç, performans yönetiminde yararlanılabilecek başlıca göstergelerin katile, müşteri memnuniyeti, maliyet, verimlilik, yenilik, çalışan memnuniyeti, kararlılık olabileceğini belirtti.