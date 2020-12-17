Peşin ödemede yüzde 50 anapara ve yüzde 100 faiz indirimi

Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. (TREDAŞ), gelen yoğun talep üzerine yasal takip başlatılmış müşterilerinin hukuki problemlerine çözüm bulmak, ödeme kolaylığı sunmak ve hizmetlerden kesintisiz, sürekli olarak faydalanmalarını sağlayarak mağduriyetlerini gidermek için “Gelin Borçları Silelim” fırsatını sundu. TREDAŞ, bu kapsamda 31 Aralık 2011 öncesi fatura dönemine ait İcra Takibine konu (Kaçak Elektrik kullanım borçları dahil) Mesken-Ticarethane-Tarımsal Sulama ve Ticarethane tarife grubuna dahil elektrik fatura borcu olan tüm müşterilerine borçlarını faizsiz kapatma imkanı sunuyor.

Düzenleme ile 31 Aralık 2011 ve öncesine ait yasal icra takibine konu olan borçlar için, 31 Ocak 2021 tarihine kadar peşin ödeyen müşterilere yüzde 50 anapara ve yüzde 100 faiz, taksitli ödeme taahhüdü veren müşterilere de yüzde 100 faiz indirimi yapılacak, işlemiş faizlerin tamamı silinecek.

Bu fırsattan faydalanabilmek isteyen müşterilerin 01 Ocak 2012 sonrası döneme ait cari borçlarının bulunmaması, başvuru, taahhüt ve ödemelerini 14 Aralık 2020 – 31 Ocak 2021 tarihleri arasında yapmaları gerekiyor.

Müşteriler, başvuru ve ödemelerini TREDAŞ'ın sözleşmeli olduğu hukuk büroları ile iletişime geçerek şirket banka hesaplarına nakit veya kredi kartı ile yapabilecek.

Müşteriler, ayrıntılı bilgi için bölgelerinde bulunan TREDAŞ işletmelerine başvurabilirler.