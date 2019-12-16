Pijamalı Adamlar, Atatürk Evi için sahne aldı

Çorlu Halk Tiyatrosu oyuncuları tarafından Çorlu'da yapımına başlanılan Atatürk Evi projesine destek olmak için Pijamalı Adamlar oyununu sahneledi.

Başarılı oyuncu Necmi Yapıcı'nın yazdığı, Tayfun Tospacı'nın yönetmenliğini yaptığı ve Çorlu Halk Tiyatrosu oyuncularının sahne aldığı Pijamalı Adamlar tiyatro oyunu Çorlu Belediyesi Memduh Şevket Esendal Sahnesi'nde izleyiciyle buluştu.

Çorlu Belediyesi tarafından inşa edilen Atatürk Evi'ne destek olmak için sahnelenen Pijamalı Adamlar komedi oyununda Ercan Sönmez, Mustafa Geylan, Mustafa Gülmüş, Tahsin Saroğlu, Tayfun Tospacı ve Ömer Uslu rol aldı.

“Vefa Borcumuzu Ödemek İstedik”

Pijamalı Adamlar oyununu yöneten ve oyunda rol alan Tayfun Tospacı yaptığı açıklamada, “Çorlu Halk Tiyatrosu olarak Çorlu Belediyesi tarafından yapımına kasım ayında başlanan Atatürk Evi projesine destek olabilmek ve Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'e olan vefa borcumuzu bir nebze dahi ödeyebilmek istedik. Bu nedenle de ünlü oyuncu Necmi Yapıcı'nın yazdığı Pijamalı Adamlar adlı oyunu sahneledik. Oyundan elde ettiğimiz geliri Atatürk Evi projesi için bağışlıyoruz” dedi.

Oyun sonunda Çorlu Halk Tiyatrosu oyuncularını ve ekibini tebrik ederek çiçek takdim eden Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, “Pijamalı Adamlar tiyatro oyununu büyük bir keyifle izlediğini belirterek, “Ata'mızın kenti Çorlu'muzda Atatürk sevgisini, fikirlerini ve ortaya koyduğu devrimleri gelecek kuşaklarımıza anlatmak için inşa ettiğimiz Atatürk Evi projemize verdikleri destekten dolayı Çorlu Halk Tiyatrosu'nun değerli oyuncuları Ercan Sönmez, Mustafa Geylan, Mustafa Gülmüş, Tahsin Saroğlu, Tayfun Tospacı ve Ömer Uslu'ya ve tüm ekibe ayrı ayrı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Ulu Önderimizin Hatırasını Yaşatacağız”

1962 yılında Atatürk Anıtı'nı el birliğiyle inşa eden değerli Çorlu halkıyla birlikte şimdi Atatürk Evi'mizi inşa ediyoruz diyen Başkan Sarıkurt, “Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran ve bizlere emanet eden Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün hatırasını yaşatırken aynı zamanda fikirlerini, ortaya koyduğu devrimleri anlatmak ve hayatını gelecek nesillere aktaracak çalışmalar ortaya koymak için başlattığımız Atatürk Evi projemize destek olan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum” şeklinde konuştu.