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Pijamalı Adamlar bu kez de Atatürk Evi için sahne alacak

Çorlu Belediyesi tarafından yapımına başlanan ve Çorlu halkının katkıları ile yaptırılacak olan Çorlu Atatürk Evi’nin yapımına bir destek de Çorlu Halk Tiyatrosu’ndan geldi.

Çorlu Belediyesi tarafından yapımına başlanan ve Çorlu halkının katkıları ile yaptırılacak olan Çorlu Atatürk Evi'nin yapımına bir destek de Çorlu Halk Tiyatrosu'ndan geldi.


Necmi Yapıcı'nın yazdığı Tayfun Tospacı'nın yönetmenliğini yaptığı Pijamalı Adamlar oyunuyla Çorlulu tiyatro severleri adeta kahkahaya boğan Çorlulu tiyatrocular bu kez de Çorlu Atatürk Evi'nin yapımına katkı sağlamak için izleyiciyle buluşacak.


Ercan Sönmez, Mustafa Geylan, Mustafa Gülmüş, Tahsin Saroğlu, Tayfun Tospacı ve Ömer Uslu'nun rol aldığı Pijamalı Adamlar oyunu 15 Aralık 2019 Pazar günü Çorlu Belediyesi Memduh Şevket Esendal Sahnesi'nde Çorlu Atatürk Evi'nin yapımına katkı sağlamak için sahnede olacak.

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