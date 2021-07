Piknik alanlarından toplanan çöpler kamyonlara sığmadı

Her hafta sonu Süleymanpaşa'nın sayfiye alanları kabul edilen halka açık piknik alanlarında temizlik çalışmaları gerçekleştiren Süleymanpaşa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, yürümenin bile zor olduğu alanlara atılan çöpleri toplayarak mümkün olduğunca bu alanların temiz kalması için mücadele ediyor.

Korona virüsü salgınının etkilerinin azalması ve salgın tedbirlerinin hafifletilmesi sonrası hafta sonları piknik alanlarına akın eden vatandaşlar yaz günlerinin tadını çıkarırken, bazı vatandaşların arkalarında bıraktıkları çöpler ise kamyonlara sığmamaya başladı. Çalışmalar sırasında yemek artıklarından poşetlere, içecek şişe ve kutularından kullanılmış plastik bardak, tabak ve çatal kaşıklara kadar çok çeşit ve büyüklükte atığın toplandığı öğrenildi.

Düzenli olarak temizleniyor ama

Süleymanpaşa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, her hafta düzenli olarak piknik alanları ve diğer sayfiye yerlerinde çöp toplama çalışması gerçekleştirildiği ancak her hafta bir öncekinden daha fazla çöple karşılaşıldığı ve her geçen gün çok daha fazla sayıda personelin bu çalışmalara yönlendirildiği ifade edildi.

Vatandaşa duyarlılık çağrısı

Haziran ayının Süleymanpaşa Belediyesi tarafından temizlik ve farkındalık ayı ilan edildiği hatırlatılan açıklamada, Haziran ayı boyunca çeşitli etkinliklerle çevre temizliğine dikkat çekilmeye çalışıldığı belirtildi. Buna rağmen çevreye saçılan çöplerin miktarının giderek arttığı ve tek bir kurumun çabası ile temizlenemeyecek kadar hızlı bir şekilde temizlenen alanların kirletildiği vurgulandı. Vatandaşlara duyarlılık çağrısında bulunulan açıklamada, 200 bin nüfuslu Süleymanpaşa'da her vatandaşın doğada keyifli vakit geçirme hakkına sahip olduğu kaydedilirken, piknik ve diğer sayfiye alanlarını kullanan vatandaşların 200 bin hemşehrilerinin o alanlardan yararlanma hakkına saygı duymaları istirhamında bulunuldu.