Piknik masası üretiyorlar

Tekirdağ'ın Ergene Belediyesi kendi marangoz atölyesinde Ergene halkı için piknik masası üretimine başladı.

Ergene Belediyesi vatandaşların tatil günlerinde çocukları ile birlikte en iyi şekilde vakit geçirebildikleri mesire alanları ve çocuk oyun parkları için piknik masası üretimine başladı. Kısa bir süre sonra vatandaşlar Ergene Belediyesinin kendi öz kaynakları ile ürettiği piknik masalarını kullanmaya başlayacak.

Kendi imkanları ile üretiyor

Çocukların ve Ergenenin geleceği adına üretip Ergeneyi günden güne daha da güzelleştirmeye devam eden Ergene Belediyesi kendi marangoz atölyesinde Ergene halkı için piknik masası üretimine başladı. Konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Ergene Belediyesi marangoz atölyesinde kullanmakta olunan ahşap malzemeler belediyenin kendi imkanları ile üretilmeye başlanıldı. Bu sayede Ergene Belediyesi hem tasarruf ediyor hemde istediği ürünü zamanında üretiyor. Ergene Belediyesi marangoz atölyesinde çardak, oturma bankları, oyun alanları gibi ürünlerinde imalatlarının yapılmasının planlanıldığı belirtildi. Ergene Belediyesinin kurulduğu günden itibaren her zaman insan odaklı çalışmalar yapıldığıda aktarılırken, Tekirdağ'ın parlayan yıldızı Ergene için tüm Ergene Belediyesi çalışanlarının aralıksız bir şekilde Ergene'de ki vatandaşların yaşam alanlarını güzelleştirmek ve daima daha iyi hizmetleri yapmak adına yoğun bir şekilde çalıştığı belirtildi. Hedeflenen projelerin bir bir hayata geçtiği Ergene'de insanların sosyal yaşam alanlarına da gereken önem ve destek veriliyor. Her zaman halkının yanında olan Ergene Belediyesi vatandaşlarının en iyi şartlarda yaşamlarını sürdürebilmeleri adına daha da çok fazla çalışacaktır" denildi.